Девелопер «Мегаполис» получил разрешение на строительство ЖК в Закамске

Структура ГСК «Мегаполис» — ООО СЗ «СитиСтрой» — получила разрешение на возведение жилого комплекса в Кировском районе, на ул. Магистральной, 86б. По данным реестра на сайте краевого минимущества, разрешительная документация была выдана компании 29 декабря. Комплекс разместится на земельном участке площадью 26,1 тыс. кв. м. В 2020 году на торгах администрации Перми девелопер выиграл право аренды этой территории по цене в 15,09 млн руб.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» директор по развитию компании «Мегаполис» Михаил Крепак, на ул. Магистральной, 86б, возведут ЖК «Среда», который будет состоять из трех 6-этажных корпусов общей площадью квартир 23 тыс. кв. м. В комплексе запроектирован большой двор-парк, разделенный на зоны для детей разных возрастов, универсальная спортивная площадка и прочее.

На соседнем участке, по ул. Магистральной, 86а, ПЗСП построил жилой дом, объект ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Отметим, что «Мегаполис» собирается заняться жилой застройкой еще на одном участке в микрорайоне Закамск, территория расположена на ул. Магистральной, 92а. Там планируется разместить 8-этажный комплекс.