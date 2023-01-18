«Автомобилист» в Москве разгромил «Спартак» со счетом 4:7

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Москве одержал победу над местным «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 4:7 (2:2; 0:3; 2:2).

На 11-й минуте матча первый гол забил нападающий «Спартака» Матвей Заседа (1:0). Уже через две минуты уральский форвард Патрис Кормье сравнял счет (1:1), а еще через три — оформил дубль (1:2). За минуту до конца первого периода москвичи ответили голом Даниэля Усманова (2:2).

Во втором периоде «Автомобилист» забросил три шайбы в ворота «Спартака». Авторами голов стали Ник Эберт (2:3), Георгий Белоусов (2:4) и Сергей Широков (2:5).

В третьей двадцатиминутке «Спартак» сократил отставание до минимума сначала голом Даниэля Усманова (3:5), а затем — голом Шейна Принса (4:5). Впрочем, не смог вернуть преимущество и за последние пять минут пропустил еще две шайбы в свои ворота — на 15-й минуте гол забил Джесси Блэкер (2:6), а за полминуты за финальной сирены в пустые ворота шайбу забросил Стефан да Коста (2:7).

«Автомобилист» заработал еще два очка (теперь их 66) и чуть увереннее закрепился на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции. Ближайший соперник — команда «Сибирь» (64), возглавляемая бывшим главным тренером «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут в четверг, 19 января, в Москве с местным «Динамо».

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Катерина Якушева