Школа технологий

В поселке Западный Сосновского района открылась первая школа. Она рассчитана на 1100 учеников и работает в формате ИТ-лицея. Учебное заведение имеет современное технологичное оснащение, а школьники в нем могут в старших классах выбирать одну из специальностей - ИТ-инженерия, ИТ-лингвистика и ИТ-медицина. Лицей находится в микрорайоне «Твоя привилегия», стоимость строительства, по данным девелопера - компании АПРИ «Флай плэнинг» - составила 1,18 млрд руб. Открытие школы посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Подробности - в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».