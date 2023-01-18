У омского мэра появится новый заместитель

Комитет омского городского совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка согласовал изменение структуры мэрии. Проект соответствующего решения был внесен в муниципальный парламент мэром Омска Сергеем Шелестом.

Внеочередное заседание комитета состоялось 18 января. Документ представил директор департамента правового обеспечения муниципальной службы городской администрации Олег Баланов.

«Они (изменения.– «Ъ») направлены на совершенствование работы единого имущественного земельного блока, формирование единого блока по координации отношений в сфере общественной безопасности и контрольной деятельности»,– пояснил депутатам господин Баланов.

В проекте предложено совместить должность заместителя мэра и директора департамента имущественных отношений и сохранить в подчинении этого заместителя департаменты имущественных отношений и архитектуры и градостроительства. «Предлагаемое совмещение должности заместителя мэра и директора департамента имущественных отношений позволит установить персональную ответственность за пополнение доходной части бюджета»,– отметил Олег Баланов. Кроме того, предложено ввести должность еще одного заместителя мэра. Ему будут подчиняться два департамента – общественной безопасности и контроля.

Предложенные изменения вопросов у восьми участвовавших в заседании депутатов не вызвали. Комитет рекомендовал принять постановление на сессии горсовета.

«Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии. Соответствующее поручение дал глава города. Сергей Шелест особо подчеркивает, что бюджет не должен нести дополнительных нагрузок»,– сообщили в пресс-службе омской мэрии.

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Валерий Лавский