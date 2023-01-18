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обновлено 07:50

Преподаватель НИУ ВШЭ, уволенная за критику спецоперации, не смогла восстановиться в вузе

Мотовилихинский суд Перми признал законным увольнение доцента кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ в Перми Динары Гагариной. Об этом сообщает 59.ru.

Фото: страница Динары Гагариной в соцсети

Фото: страница Динары Гагариной в соцсети

Проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. После ее постов в соцсетях с критикой специальной военной операции России на Украине ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках». Руководство вуза особенно подчеркивало, что в постах преподавателя, которые читали в том числе и учащиеся, использовалась нецензурная лексика.

Затем на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. Директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина сообщила «Ъ-Прикамье», что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза.

В начале декабря 2022 года госпожу Гагарину уволили с должности доцента. После этого она обратилась в Мотовилихинский суд Перми, требуя признать увольнение незаконным.

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