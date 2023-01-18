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Во время пожара в Варненском районе погибли два пенсионера

В Челябинской области во время пожара в одном из сел Варненского района погибли два человека. Пять человек успели эвакуироваться, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в одном из частных домов в поселке Новопокровка поступило сегодня, 18 января, в 5:24. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит кровля дома на двух хозяев. В 5:30 пожар локализовали, открытое горение ликвидировали. В результате пожара погибли пожилые супруги – хозяева половины дома. Жители второй половины – семья из пяти человек – успели эвакуироваться из горящего здания до приезда пожарных.

Пожар ликвидировали 24 человека и семь единиц техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.

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