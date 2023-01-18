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Экс-губернатор Свердловской области предложил перенести столицу в Новосибирск

Советник губернатора Свердловской области Эдуард Россель, ранее возглавлявший регион, предложил перенести столицу России из Москвы в Новосибирск. Об этом он заявил во время встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС.

«Столицу России надо менять, но в Екатеринбург – не дай бог. Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО», – приводит слова господина Росселя «Ъ-Урал».

Эдуард Россель являлся губернатором Свердловской области с 1995 по 2009 годы, до 2022-го представлял в СФ исполнительный орган государственной власти региона.

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Лолита Белова

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