Новый директор Новосибирского филиала СГК останется депутатом парламента Хакасии

Андрей Аплошкин сохранит мандата депутата верховного совета Республики Хакасия действующего созыва, несмотря на новое место работы. На этой неделе он был назначен директором Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

«До конца срока полномочий – до лета 2023 года – я останусь депутатом. Работаю не на освобожденной основе, поэтому необходимости отказываться от мандата у меня нет»,– сообщил господин Аплошкин «Ъ-Сибирь».

Новый состав верховного совета будет избран в сентябре этого года. В действующем седьмом созыве Андрей Аплошкин входит в состав фракции «Единой России». Он был избран от одномандатного избирательного округа №4 в Абакане. Входит в состав комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту.

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Валерий Лавский