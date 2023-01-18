Приостановлена эксплуатация незарегистрированной пассажирской канатной дороги в Шерегеше

Сибирское управление Ростехнадзора наложило запрет на эксплуатацию пассажирской канатной дороги в Шерегеше. Ведомством во время внеплановой выездной проверки установлено, что ООО «Канатные дороги Шерегеша», эксплуатировало пассажирскую канатную дорогу в секторе А

горнолыжного курорта, не имея на это соответствующего разрешения.

«Выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Установлено, что канатная дорога в составе ОПО не зарегистрирована в государственном реестре; не организована работа комиссии с целью принятия решения о возможности ввода канатной дороги в эксплуатацию; не проведено первичное техническое освидетельствование до начала эксплуатации; не назначен ответственный за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта; не проводится ежегодное техническое освидетельствование; не организована служба по эвакуации пассажиров и другие нарушения», - сообщает ведомство.

С учетом выявленных нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в отношении ООО «Канатные дороги Шерегеша» составлены протоколы об административном правонарушении.

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Лолита Белова