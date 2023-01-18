«Интехбанк» выплатит кредиторам еще 103 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим казанского «Интехбанка», направит 103,17 млн руб. на расчеты с его кредиторами первой очереди, сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе АСВ.

Выплаты обещают начать 25 января.

В результате доля удовлетворенных требований кредиторов первой очереди достигнет 39,94% суммы установленных требований, отмечают в госкорпорации.

В пресс-службе пояснили, что деньги для выплат получены за счет взыскания ссудной и дебиторской задолженности, добровольного исполнения обязательств должниками банка, а также в результате реализации имущества на торгах.

Напомним, ЦБ РФ ввел временную администрацию в Интехбанке 23 декабря 2016 года и 3 марта 2017 года отозвал у него лицензию. Банк был признан банкротом в апреле 2017 года. Общая сумма установленных требований кредиторов Интехбанка превышала 25 млрд руб. В декабре 2020 года в рамках конкурсного производства за 73 млн руб. был продан основной актив банка – здание в центре Казани, в котором располагался его головной офис.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"