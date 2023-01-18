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Коммерсантъ FM
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РБК узнал о предложении ввести трехлетний мораторий на взыскание долгов с жителей Донбасса

Минюст предложил ввести для жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей мораторий на взыскание долгов перед банками и коллекторами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ и слова представителя Минюста. Предполагается, что мораторий будет действовать до января 2026 года.

По данным РБК, изменения будут внесены в федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Поправки подготовлены Минюстом. Их подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением инициативы, а также представитель Минюста. По данным источников издания, документ согласован с Минфином, Федеральной службой финансовых приставов и государственно-правовым управлением президента, его внесли в правительство.

Предполагается, что для физлиц на территории четырех субъектов будет установлен запрет на возврат просроченной задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями. Вместе с тем, запрет не касается долгов физическим лицам, долгов по предпринимательским займам, а также долгов по жилищно-коммунальным услугам.

На территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей работает российский Промсвязьбанк. В ДНР также работает Центральный республиканский банк, а в ЛНР — Государственный банк ЛНР. Кроме того, в ДНР, ЛНР и Запорожской области в октябре заработал российский ЦМРБанк.

Анастасия Ларина

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