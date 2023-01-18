Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совебеза ООН по ситуации Украине

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ). Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН.

«Только в 2022 году было захвачено 129 храмов Украинской православной церкви. При этом юридическая регистрация ее новых общин полностью блокирована»,— заявил митрополит. Он также напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский лишил некоторых архиеерев УПЦ гражданства, назвав это «формой политических репрессий». Митрополит также вспомнил про обыски в церквях УПЦ, которые проводила Служба безопасности Украины.

Помощник генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис на том же заседании выразила обеспокоенность проблемами с соблюдением прав на свободу вероисповедания украинской территории. Она также призвала обе стороны конфликта — как Россию, так и Украину — уважать это право.

Православная церковь на Украине представляют Украинская православная церковь, ушедшая от Московского патриархата по решению Поместного собора 27 мая 2022 года, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию в 2019 году.

Анастасия Ларина