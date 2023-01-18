Налоговая идет на второй раунд

Федеральная налоговая служба (ФНС) вновь пытается добиться банкротства ПСО «Казань», которое занималось крупными стройками в Татарстане и является генподрядчиком второй очереди космодрома Восточный. Она подала новое заявление в Арбитражный суд Татарстана. На этот раз требования к компании экс-депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина составили 4,8 млрд руб. По первому заявлению производство о банкротстве ПСО из-за долгов в сумме 1,9 млрд руб. было прекращено в конце 2018 года, поскольку стороны пошли на мировое соглашение. Разбирательства по новому иску налоговой к ПСО пока не начаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TAdviser Фото: TAdviser

Управление ФНС по Татарстану обратилось с заявлением в Арбитражный суд республики о признании банкротом ООО «Производственно-строительное объединение „Казань“» (ПСО «Казань»). Сумма исковых требований составила 4,76 млрд руб. Иск налоговой пока оставлен без движения. Арбитражный суд попросил УФНС предоставить сведения о принудительном взыскании задолженности с татарстанской компании.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении ПСО «Казань» открыто 62 исполнительных производства на общую сумму 3,48 млрд руб. Большинство из них касаются неуплаты налогов и сборов.

ПСО «Казань» принадлежит бывшему депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, он же является директором компании. Оно занималось возведением объектов Универсиады2013, включая стадион «Казань арена». Также ПСО «Казань» строило объекты Иннополиса, Свияжска, различные промышленные сооружения, жилые дома, в том числе по программе соципотеки, транспортные развязки.

Позже компания стала получать заказы за пределами Татарстана. К футбольному чемпионату мира 2018 года она возводила стадионы в Самаре и Саранске (Министерство спорта РФ подавало иски к ПСО из-за просрочки исполнения контрактов). С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась построить стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. В работе подрядчика были найдены нарушения. Дирекция космодрома также судилась из-за этого с ПСО.

По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка ПСО «Казань» составила 1,38 млрд руб. против 1,92 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль компании сократилась с 322 тыс. руб. в 2020 году до 2 тыс. руб. в 2021-м. У компании отсутствует собственный капитал, ее чистые активы по итогам 2021 года были отрицательными и оценивались в –1,67 млрд руб.

В 2018 году Федеральная налоговая служба уже инициировала банкротство ПСО «Казань». Тогда требования ФНС составляли 1,9 млрд руб. ПСО «Казань» объясняло долг задержками выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что погасит долг в рассрочку до конца 2019 года. За погашение задолженности поручилась семья депутата, предоставив в залог свой бизнес. Был ли закрыт этот долг, налоговая не сообщала.

Позже иски о банкротстве ПСО «Казань» подавало Агентство по страхованию вкладов — конкурсный управляющий Татфондбанка, но в итоге заявление не было принято судом. В 2020 и 2021 годах иски подавали ООО «Стандарт-ойл», а также частные охранные предприятия «Добрыня-патруль» и «Энигма». Производства были прекращены.

Неуплата налогов со стороны ПСО «Казань» стала поводом для возбуждения уголовных дел. Первое было открыто в апреле 2021 года. Равилю Зиганшину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Сообщалось, что ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года. Господина Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб.

В начале 2022 года было возбуждено второе уголовное дело, связанное с неуплатой налогов на 2,66 млрд руб. Претензии следствия связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщали в СКР, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. Чуть позже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами на 172 млн руб. в отношении неустановленных лиц из руководства ПСО.

Иск ФНС к татарстанской компании был принят Арбитражным судом в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве, которое было инициировано конкурсным управляющим разорившегося казанского ООО «Объединенная строительная компания „Ресурс“».

Согласно заявлению, которое было подано в конце прошлого года, требования кредитора к ПСО составляют 219,4 млн руб. Заявление «Ресурса» пока также оставлено без движения: компания не предоставила сведения об уплате госпошлины. Ранее ООО «Ресурс» инициировало банкротство другой компании, которая контролируется Равилем Зиганшиным,— АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс „Казань“».

Получить комментарии в ПСО «Казань», а также у конкурсного управляющего «Ресурса» Джигита Кадагазова „Ъ“ вчера не удалось.

«ФНС может стать первым кредитором, если кредитор „Ресурс“ не устранит недостатки своего заявления, а налоговая свои недостатки исправит»,— говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Он поясняет, что «это не значит, что ФНС станет основным кредитором, речь идет именно о первенстве». «Статус первого кредитора имеет для банкротства важное значение, так как именно первый кредитор предлагает кандидатуру арбитражного управляющего»,— указывает господин Шейкин. По его словам, если хотя бы один из заявителей поддержит введение процедуры банкротства, то «суд сначала введет процедуру наблюдения, при которой ПСО еще не будет признан банкротом». «Как правило, процедура наблюдения длится не менее шести месяцев. Если по итогам процедуры наблюдения арбитражный управляющий и кредиторы посчитают, что платежеспособность ПСО невозможно восстановить и без реализации его активов невозможно рассчитаться с кредиторами, суд примет решение о признании ПСО банкротом и введении процедуры конкурсного производства»,— заключает адвокат.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков подтверждает, что «дело может быть возбуждено также на основании заявления УФНС», если «Ресурс» не устранит свои недостатки. При этом он отмечает, что новое заявление ФНС вряд ли связано со старыми долгами, по которым ведомство ранее инициировало против ПСО дело, завершившееся мировым соглашением: «Повторное обращение того же кредитора в суд с заявлением о признании должника банкротом по тем же основаниям не допускается». «ФНС России вправе воспользоваться своим правом на расторжение мирового соглашения в рамках того дела, в котором оно было утверждено, если мировое соглашение было нарушено»,— добавляет Олег Пермяков.

Кирилл Антонов