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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: два подростка погибли при падении с 22-этажного дома в Москве

Два подростка 15-ти лет — парень и девушка — погибли при падении с 22-этажного дома на улице Знаменские Садки на юго-западе Москвы, рассказали «РИА Новости» источники в экстренных службах. По словам одного из них, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

«На улице Знаменские Садки в районе Северное Бутово произошло падение с 22-этажного жилого дома двух молодых людей — парня и девушки»,— рассказал собеседник агентства. По словам источника, оба подростка — 2006-го года рождения, они погибли при падении. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства»,— добавил он.

Анастасия Ларина

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