Жителю Краснодара дали пожизненный срок за убийство знакомой и ее внучки ножницами

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима жителя Краснодара, который убил ножницами свою пожилую знакомую и ее внучку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

25 мая 2020 года 41-летний мужчина находился в доме своей 61-летней знакомой в Апшеронске. Когда хозяйка уснула, он похитил 37 тыс. руб. 19 июня того же года он снова приехал в дом знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и женщиной произошел конфликт, и он ударил ее в шею раскрытыми портняжными ножницами.

На шум в комнату зашла 13-летняя внучка женщины и закричала, что вызовет полицию. Тогда, испугавшись задержания, мужчина дважды ударил ножницами девочку в грудную клетку. Женщина и ребенок погибли на месте происшествия.

Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и п.п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетней, с целью скрыть другое преступление). Его осудили к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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