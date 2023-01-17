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В Краснодаре при столкновении двух большегрузов погиб один человек

В Краснодаре столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла 17 января около 17 часов на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани—Темрюк». По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» 1988 года рождения наехал на стоящий «КАМАЗ», водитель которого ожидал оформления ранее совершенного ДТП.

В результате столкновения водитель автомобиля «МАН» погиб. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина

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