Маршруты уехали на конкурс

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области выставило на конкурс 13 автобусных маршрутов, которые соединяют областной центр и поселки Гагаринского района. Ранее от некоторых из них отказался перевозчик. Перевозки по ним будут осуществляться по регулируемым тарифам. Регион готов заплатить перевозчикам за обслуживание маршрутов 17,47 млн руб. Предприниматели считают решение перейти на регулируемые тарифы правильным, но оценить условия контрактов пока затрудняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Саратовской области частично оплатит перевозку пассажиров на некоторых направлениях

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Правительство Саратовской области частично оплатит перевозку пассажиров на некоторых направлениях

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По 13 межмуниципальным автобусным маршрутам Саратовской области, которые в этом году переводятся на регулируемые тарифы, объявлен конкурс на отбор перевозчиков. Его объявило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Согласно условиям аукциона, министерство готово компенсировать исполнителю часть убытков за перевозку пассажиров. Контракт будет заключен на три месяца — с 7 февраля по 30 ­апреля.

За маршрут № 226 К «Саратов (Стадион «Волга») — Красный Текстильщик» протяженностью 23,8 км, который предполагает 25 рейсов туда и обратно каждый день, назначена компенсация в размере 5,49 млн руб., за 231й «Саратов — Корсаковка» (57,5 км, три рейса в день туда и обратно) предлагается 1,41 млн руб. Компенсация расходов перевозчику за работу на маршруте № 233 «Саратов — Хлебновка» (57 км, три раза в день) составит 1,53 млн руб., № 234 «Саратов (автовокзал) — Сокур» (63,3 км, один рейс в день туда и обратно) — 770,58 тыс. руб., № 235 «Саратов (ЦКР) — Федоровка» (64,6 км в одну сторону и 57,6 км в другую, четыре дня в неделю по два рейса туда и обратно) — 764,77 тыс. руб.

Осуществлять ежедневые перевозки по маршруту № 244 «Саратов (ЦКР) — Идолга — Татищево» протяженностью 47,1 км трижды в день по регулируемым тарифам предлагается за 1,6 млн руб., по маршруту № 283 «Саратов (Стадион «Волга») — Синенькие» протяженностью 51,9 км дважды в день — за 663,42 тыс. руб., № 285 «Саратов (Стадион «Волга») — 15 лет Октября» (50,9 км, два раза в день в оба направления) — за 1,51 млн руб.

Регулируемые перевозки по маршруту № 291 А «Саратов (Стадион «Волга») — Сбродовка» протяженностью 35 км дважды в день заказчик оценил в 667,07 руб., № 349 «Саратов — Ягодная Поляна» (63 км в одну сторону, четыре дня в неделю дважды в день) — в 792,78 тыс. руб., № 350 «Саратов (Стадион «Волга») — Михайловка» (21,4 км, пять раз в день в обе стороны) — в 968,51 тыс. руб.

За перевозки на маршруте № 419 А «Саратов (Стадион «Волга») — Юрловка» (70,6 км в одну сторону, 51,8 км обратно, три дня в неделю, дважды в день) предлагается компенсация в 453,05 тыс. руб., за № 464 «Саратов (ЦКР) — село Чардым» (55,3 км в одну сторону, трижды в день) — в 831,39 тыс. руб.

В общей сложности на «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения», в течение трех месяцев область приготовила 17,47 млн руб. Заявки от участников ждут до 25 января, итоги аукциона подведут 26 января.

О том, что правительство Саратовской области переводит 28 из 84 автобусных межмуниципальных маршрутов, работающих в основном в Гагаринском районе Саратова, на регулируемый тариф, «Ъ» писал еще неделю назад.

Регулируемый тариф на пригородных автобусных перевозках действовал до 2015 года. До последнего времени он был только на маршруте № 101 Э «Саратов — Аэропорт "Гагарин" (через Дубки)». Проезд в нем стоит 95 руб. На межмуниципальных и междугородних направлениях перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, то есть они имеют право самостоятельно устанавливать цену за проезд.

Нерегулируемые тарифы на городских маршрутах Саратова начали использоваться с декабря 2017 года. Транспортные компании обязали сообщать об изменении стоимости проезда за 60 дней.

Перевозчик Андрей Данилов, работающий на нескольких городских автобусных маршрутах, считает решение облправительства «правильным и свое­временным»: «Перевозчики отказались обслуживать эти маршруты, потому что они раньше были в области, а сейчас эти территории вошли в состав Саратова, и там должны работать по городским тарифам,— отметил он.— Это лучше, чем отсутствие автобусов в этой части муниципалитета, и оно решает проблему. Теперь за работу перевозчика будет платить правительство. Правда, чтобы оценить привлекательность объявленного аукциона, нужно смотреть условия договора, но это уже детали».

Господин Данилов предположил, что одним из участников аукциона на перевозки по регулируемым тарифам станет компания «Межгородтранс», ранее от некоторых из них отказавшаяся, но не исключил, что и другие транспортные предприятия захотят побороться за маршруты.

Марина Ковалева