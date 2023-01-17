Стивидорные компании Петербурга получат налоговые льготы на 1,5 млрд рублей

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга в ходе заседания 17 января приняли в первом чтении законопроект о налоговых льготах. Документ подразумевает внесение изменений в законы «О налоговых льготах» и «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей».

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко на заседании разъяснил, что для стивидорных компаний предлагается ввести налоговый кешбэк. На поддержку смогут рассчитывать операторы связи и промышленные предприятия, инвестирующие в здания и сооружения. Кроме того, расширение возможности применения пониженной ставки предусмотрено для IT-отрасли, а для малого и среднего бизнеса, который занимается производством и научными разработками, сохранят действующие преференции. Льготы начнут действовать с момента подписания закона, отметил господин Сухенко.

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