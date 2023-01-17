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Коммерсантъ FM
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Экономические настроения инвесторов в Германии рекордно улучшились

Сегодня, 17 января, германский Институт экономических исследований (ZEW) опубликовал данные о степени уверенности местных инвесторов в состоянии экономики (Indicator of Economic Sentiment for Germany) в январе. Выяснилось, что этот показатель заметно вырос, составив 16,9 пункта, тогда как еще в декабре он находился в отрицательной зоне (–23,3 пункта). Январский показатель оказался максимальным с февраля прошлого года — когда коронавирусные ограничения во многих странах мира начали снимать, а военный конфликт на Украине еще не начался. Кроме того, январский индикатор экономических настроений впервые с февраля 2022 года вернулся в положительную зону.

«Впервые с февраля 2022 года индикатор показал значительное улучшение экономической обстановки за последние шесть месяцев. Позитивное развитие ситуации на энергетическом рынке и ограничения, введенные властями Германии для цен на энергоресурсы, стали одними из главных причин такой динамики,— отметил президент ZEW Ахим Вамбах.— Кроме того, из-за снятия ковидных ограничений в Китае улучшаются экспортные перспективы для экономики Германии. Еще одной причиной роста индикатора являются перспективы замедления инфляции, что улучшает прогнозы по потребительским отраслям».

Евгений Хвостик

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