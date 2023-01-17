18 января на Кубани ожидается до 17 градусов тепла

18 января в южной половине Краснодарского края температура воздуха поднимется до +17°. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В целом по краю будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер составит 4-9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Ночью температура воздуха составит +4…-1°, в восточной половине края местами опустится до -5°. Днем воздух прогреется до 7…12°, в южной половине края — до 12…17°. В горах ночью будет до 7 градусов мороза, днем — до 10 градусов тепла.

На Черноморском побережье 18 января будет переменная облачность, без осадков. Ветер составит 6-11 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 5…10°, днем — 11…16°.

В Краснодаре потеплеет до +13°. На небе ожидается переменная облачность, без осадков и порывов ветра.

Татьяна Ручкина

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