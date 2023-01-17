Депутаты Очерской думы не смогли избрать себе председателя

Сегодня на заседании думы Очерского городского округа депутаты попытались выбрать себе нового спикера. По данным телеграмм-канала «На местах», по результатам тайного голосования ни один из двух кандидатов не набрал нужного количества голосов. Повторное голосование запланировано на 26 января.

По данным «Ъ-Прикамье», на пост спикера претендовали вице-спикер думы Игорь Орлов и председатель бюджетной комиссии Татьяна Тиунова.

Напомним, в конце 2022 года депутаты думы Очерского городского округа утвердили заявление председателя представительного органа Сергея Колчанова о сложении полномочий. Решение о сложении полномочий спикера вступает в силу с 1 февраля 2023 года. После этого господин Колчанов перестанет быть председателем, но останется депутатом думы на непостоянной основе.

По одной из версий, Сергей Колчанов пытался договориться с муниципальной администрацией о переходе на постоянную основу и назначении зарплаты за работу спикером. Однако эти переговоры якобы не увенчались успехом, и депутат написал заявление о сложении полномочий председателя думы.