Власти Пермского округа нашли завхоза в сфере образования

Администрация Пермского муниципального округа продолжает формировать новую структуру. По данным СПАРК-Интерфакс, 13 января окружные власти зарегистрировали МКУ «Административно-хозяйственная служба пермского муниципального округа». Ее возглавил Сергей Фролов, директор районного центра образования. Также господин Фролов возглавлял районное управление благоустройства.

Напомним, осенью 2022 года был образован Пермский муниципальный округ вместо Пермского муниципального района. В округ вошли 10 теруправлений, тогда как в район входило 17 поселений. Пермский район стал последней реформированной территорий местного самоуправления в Прикамье, с 2017 года все районы Прикамья были реорганизованы в округа.