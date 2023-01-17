«Cейчас не до деловых мероприятий»

Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи, вероятно, не состоится в четвертый раз подряд. На сайте Росконгресса отсутствует анонс мероприятия, нет сведений об организации форума и на портале госзакупок. С 2002 года РИФ традиционно проводился в феврале, активная подготовка к нему начиналась за два месяца. В 2020 году из-за пандемии коронавируса форум отменили. Эпидемиологическая обстановка не позволила провести деловое мероприятие и в 2021–2022 годах. О том, насколько оправданным выглядит решение об отмене РИФа в этом году, рассказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Краснодарского края Александр Полиди.



Александр Полиди



«Понятно, что это вынужденное решение, способ сэкономить. Сейчас не до деловых мероприятий. Но как бы то ни было, отмена РИФа, как одного из главных экономических мероприятий страны, станет потерей для делового сообщества. Такие площадки позволяют обеспечить близкий контакт между бизнесом, властью, инвесторами, формируют позитивный деловой климат.

В рамках форума инвестиционный процесс приобретает формы встреч, переговоров, но не первичных контактов, а плотного взаимодействия, которое приближает к подписанию контрактов. В деловое сообщество транслируются результаты переговоров. Конечно, другие форматы, в том числе неформального взаимодействия бизнеса и власти существуют, но не такого концентрированного уровня.

Отмена Российского инвестиционного форума говорит о том, что сейчас всем не до экономики. Можно ли полагать, что РИФ больше проводиться не будет? Нет. Форум точно вернется, когда инвестиции станут вновь доминантой социально-экономического прогресса».

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