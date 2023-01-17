«Пока неизвестно, что будет с пивом на стадионах»

Послабления в закон о рекламе для букмекеров и алкогольных брендов могут внести в ближайшее время. Как выяснил “Ъ”, с предложением расширить возможности компаний и разрешить рекламу пива на ТВ и во время трансляций, а также в спортивных СМИ, выступили сразу три крупные организации: Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

С подобными инициативами спортивные чиновники выступили не раз. Речь идет о том, чтобы разрешить букмекерским компаниям размещать рекламу на фасадах стадионов, а также использовать в рекламе образы людей и животных, что сейчас запрещено. Против таких послаблений в законе постоянно выступают ФАС и Минтруд. Вместе с тем подобная корректировка закона позволила бы спортивным федерациям зарабатывать значительно больше, чем сейчас, рассказал “Ъ FM” директор по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Владислав Подберезный:

«Эта инициатива позволит увеличить бюджет, охваты и, соответственно, увеличить инвестиции непосредственно в спорт. А если представить себе, какой объем вложений формирует букмекерский бизнес в российский спорт в наше нелегкое время, то он очень серьезный донор отечественного спорта, который находится в не самом комфортном положении».

Что касается алкогольных брендов, то здесь речь идет о разрешении запускать рекламу во время матчей. Понятно, что в основном этим будут пользоваться крупные пивные компании. Кроме того, авторы инициативы просят разрешить рекламу напитка в сетевых изданиях, на сайтах лиг, даже на экипировке спортсменов, а также билетах. Но скорее всего предложения спортивных чиновников так и останутся предложениями, отметил председатель правления Объединения участников пивобезалкогольного рынка Игорь Хавский:

«Помимо, скажем, каких-то объективных моментов, здесь существует и популистский момент, который все-таки зачастую бывает решающим. Тема запрета алкоголя, в том числе вопрос его продажи, рекламы, достаточно популярна среди многих законодателей. Так что, боюсь, эта инициатива не пройдет».

Также пока неизвестно, что будет с пивом на стадионах. Возможность торговать пенным напитком на играх футбольного чемпионата обсуждают очень давно, но положительного решения по этому вопросу нет. Правда, после введения Fan ID чиновники вроде как обещали, что дело сдвинется с мертвой точки. В частности, об этом говорил вице-президент РФС Игорь Каменской: «Этот закон должен начать применяться тогда, когда на всех стадионах заработает система идентификации болельщиков. Поэтому, скорее всего, в весеннюю сессию это вполне возможно».

Источник “Ъ” уверяет, что изменение закона о рекламе, которое связно с послаблением для продвижения букмекеров, планируется обсудить в Госдуме 24 января. Когда будут осуждать рекламу пива, пока неизвестно, но скорее всего спортивные чиновники будут пытаться решить вопрос до начала футбольного чемпионата страны, который стартует в начале марта.

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