Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В пермском зоопарке скончался единственный леопард

Фото: Пермский зоопарк

Фото: Пермский зоопарк

«Зоопарк Перми» сегодня сообщил о гибели единственного в коллекции леопарда. Согласно сообщению учреждения на странице в ВК, самка леопарда по кличке Линда была привезена в Пермь в годовалом возрасте в 2001 году. Два года назад у животного было диагностировано онкологическое заболевание. Операцию по удалению опухоли из-за возраста животного сотрудники леопарда делать не стали. В зоопарке напомнили, что в неволе леопарды живут до 21 года, в пермском зверинце самка прожила почти 22 года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...