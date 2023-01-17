В пермском зоопарке скончался единственный леопард

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский зоопарк Фото: Пермский зоопарк

«Зоопарк Перми» сегодня сообщил о гибели единственного в коллекции леопарда. Согласно сообщению учреждения на странице в ВК, самка леопарда по кличке Линда была привезена в Пермь в годовалом возрасте в 2001 году. Два года назад у животного было диагностировано онкологическое заболевание. Операцию по удалению опухоли из-за возраста животного сотрудники леопарда делать не стали. В зоопарке напомнили, что в неволе леопарды живут до 21 года, в пермском зверинце самка прожила почти 22 года.