Власти Анапы планируют привлечь в бюджет 12,8 млрд рублей

В 2023 году власти Анапы планируют привлечь в муниципальный бюджет 12,8 млрд руб. Первый вице-мэр Светлана Балаева отметила, что в этом году основным вектором в работе властей города станет привлечение дополнительных доходов, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«Будем консолидировать и мобилизовать все ресурсы по наполнению доходной части бюджета. Это позволит нам выполнить еще больше социальных программ, построить больше соцобъектов и общественных территорий, сделать жизнь анапчан еще комфортнее»,— отметил Василий Швец.

На данный момент уже подтверждено участие города в шести нацпроектах, 14 государственных и 20 муниципальных программах. По нацпроектам начнут строить в Цибанобалке школу на 1550 мест, создадут новые «Точки роста» в сельских школах, достроят в Сукко клуб с залом на 200 мест и модернизируют Детско-юношескую библиотеку. Также планируется построить фельдшерско-акушерский пункт в Большом Разноколе и ВОП в Суворов-Черкесском, благоустроить Театральную площадь, прилегающую к ней территорию, а также парк советского виноделия в Виноградном.

В городе также поставлены большие планы и по строительству новых объектов водоотведения. В этом году начнут реконструировать очистные сооружения канализации. Кроме того, планируется начать строительство трех объектов: очистных в Благовещенской, коллектора канализации в Сукко и напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод Ду-1000 мм от очистных до камеры гашения на Высоком берегу. При наличии финансирования также начнут строить водовод ДУ 900 в Верхнем Джемете.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросам строительства и проектирования соцобъектов. В этом году в эксплуатацию планируют ввести детсад на 280 мест в Анапской и закончить капремонт трех школ, газопроводы низкого давления в Большом и Малом Разноколах, газопровод высокого давления в Бужоре и хозяйственно-бытовую канализацию в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в Цибанобалке.

В городе разработают проекты строительства и реконструкции двух школ, трех детсадов, ДК на 200 мест в Супсехе, двух спортзалов в Гостагаевской и в Анапе, а также спорткомплекса в Анапской.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram