В Волковском театре состоится премьера спектакля «Обломов»

В Ярославле в театре им. Федора Волкова 25 февраля пройдет премьера спектакля «Обломов» по одноименному роману Ивана Гончарова. Спектакль поставит режиссер из Санкт-Петербурга Анджей Бубень. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

В постановке задействованы известные ярославцам актеры Волковского театра: Илья Коврижных, Юрий Круглов, Анна Ткачева, Алексей Кузьмин, Александра Чилин-Гири. По эскизам художника Оганеса Айрапетяна создадут декорации и костюмы.

Господин Бубень уже ставил в ярославском театре спектакли. Одним из них была постановка «Отцы и дети» в 2021 году. Тогда, чтобы зрители могли крупным планом увидеть глаза героев, Анджей Бубень вооружил участников спектакля видеокамерами, которые постоянно снимают все происходящее на сцене. Спектакль, поставленный по одноименному роману 1862 года, был представлен в современной интерпретации.

Алла Чижова

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