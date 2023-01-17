«Не все уехавшие — враги»

Конфликтная ситуация вокруг кладбища Сент-Женевьев-де-Буа фактически разрешилась. Местная мэрия согласилась самостоятельно обеспечить сохранность так называемых бесхозных захоронений. Согласно существующим договоренностям, данные работы оплачивает российская сторона. Однако из-за санкций чиновники отказались принимать соответствующие платежи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящих событиях ряд интересных совпадений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мэрия городка Сент-Женевьев-де-Буа в 30 км от южной части Парижа, где расположено легендарное одноименное русское эмигрантское кладбище, достаточно неожиданно сообщила, что не может принимать платежи от России. Средства предназначены для ухода за бесхозными могилами, где срок аренды участков истек. То есть основным памятникам ничего не угрожает, пантеон никто сносить не собирается, однако есть 23 захоронения, за которыми никто не присматривает. Теоретически их могут ликвидировать.

Россия с 2005 года обязалась оплачивать соответствующие работы, и все было хорошо, проблем не возникало. Но вот произошли определенные события: сначала случилась пандемия, затем против Российской Федерации ввели санкции. В связи с этим принимать деньги у банков из РФ мэрия более не может — не положено.

Тем не менее, очередного очень странного кризиса не случилось — французы обещали работать пока без оплаты, самостоятельно следить за техническим состоянием вверенных участков. Хотя, видимо, бесконечно так продолжаться не может. Нужно будет вести определенные консультации — как-то решать вопрос. При том, что любые контакты сейчас очень и очень затруднены.

Чем интересна вся эта история? Неким полумистическим совпадением. Какая-то прямо связь времен или послание из прошлого, что ли. Сейчас в современной России как раз решается вопрос, как поступить с теми, кто уехал или даже сбежал из страны. Звучат разные предложения, вплоть до того, чтобы не церемониться и действовать по всей строгости — отнимать собственность.

Правда, имеются и иные мнения, что есть смысл не торопиться, так как не нужно забывать еще и об экономике, которая вполне может и просесть без специалистов. И да, многие уехавшие люди — вполне известные и даже уважаемые. Происходящее действительно отчасти напоминает события почти 100-летней давности.

Вернемся в Сент-Женевьев-де-Буа. Белые офицеры, министры временного правительства, иммигранты первой и второй уже советской волны, известные писатели, актеры, поэты, советские диссиденты, лишенные гражданства, конечно же, не знали слова «релокант». Но многих из них родина в свое время отвергла и проклинала не меньше, а то и больше, чем ныне.

Но прошли годы — и вот Россия внесла кладбище в список мемориальных зарубежных ценностей, которые имеют большое значение для страны.

Москва всячески борется за этот участок земли и все происходящее вокруг называет мерзким политическим ходом. И некоторые из тех, кто там похоронен, нынче опять в чести. Дальнейшие комментарии здесь излишни — это сторонникам так называемой цикличности российской истории на заметку. Но есть один бесспорный прагматический тезис, что называется, на все времена: не все уехавшие — враги, даже более того, многие из них способны приносить государству пользу. При соответствующем подходе, конечно.

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