Прокуратура выявила нарушения при организации детского питания в Ярославле

Прокуратура нашла нарушения в ходе проверки организации питания в школах и детских садах Ярославля. О первых результатах сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Выявленные нарушения связаны с тем, что конкурсные процедуры по определению подрядных организаций по питанию не были проведены в срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате к началу 2023 года подрядчики не были определены. Учебным заведениям в январе пришлось использовать процедуру заключения контракта с единственным поставщиком без конкурсных процедур. По мнению надзорного органа, в ряде школ и детских садов новые подрядчики не смогли обеспечить питание должным образом.

«В январе 2023 года в деятельности таких исполнителей, ряд из которых не имел опыта работы с организациями образования, прокуроры выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при оказании соответствующих услуг, в том числе, связанные с отсутствием необходимого оборудования, посуды, несоблюдением условий хранения продуктов питания и другие»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура внесла представление на имя мэра Ярославля, возбуждены дела об административном правонарушении в отношении директоров образовательных учреждений и руководителей подрядных организаций.

«После вмешательства прокуратуры деятельность в указанной сфере была скорректирована. Фактов срыва обеспечения питания не допущено»,— отметили в прокуратуре.

Ведомство продолжает следить за организацией питания в школах и детских садах Ярославля.

Андрей Иванов

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