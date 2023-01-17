Воронежцы оформили в ВТБ ипотеку на 12,6 млрд рублей

По итогам 2022 года жители Воронежской области получили в ВТБ более 4 тыс. ипотечных кредитов на 12,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка. Средний размер займа в регионе превышает 3 млн рублей. Около половины сделок пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд рублей.

Аналитики банка отмечают, что значительная часть сделок по ипотечным программам пришлась на декабрь. Воронежцы за последний месяц года оформили в банке 540 займов на 1,9 млрд рублей. Высокий спрос в декабре связывают с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий программ господдержки ипотеки.

В течение 2022 года именно льготные госпрограммы являлись драйвером роста ипотечного кредитования в регионе. По ним воронежцы получили займов на 7,2 млрд рублей.

«Ипотека остается одним из важнейших направлений нашей работы. Перед банком стоит важная социальная задача – помочь максимальному числу клиентов переехать в комфортное жилье. Помимо льготных госпрограмм, мы предлагали и собственную ипотечную программу, направленную на поддержку клиентов с тремя и более детьми. Также банк предоставил в рамках льготного ипотечного кредитования 177 млн рублей на покупку жилья специалистам в сфере IT», – отметил Владимир Пенин, управляющий ВТБ (ПАО) в Воронежской области, вице-президент.

Банковские аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса на ипотечные кредиты и в 2023 году.