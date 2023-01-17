Уполномоченный по правам ребенка проверил ярославскую гимназию из-за холода в помещениях

В Ярославле Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин в ходе проверки в гимназии №2 Дзержинского района установил, что в некоторых кабинетах температура воздуха не превышает 13 градусов. Проверка была проведена после жалоб родителей.

«В рамках проверки проведена термометрия в учебных кабинетах и коридорах школы. Установлено, что в помещениях температура воздуха не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, температура теплоносителей в отопительной системе также значительно меньше предельной нормы. Недобросовестное исполнение услуг энергосервисной компанией по оптимизации затрат теплообеспечения в Ярославле уже носит систематический характер»,— говорится в сообщении Уполномоченного.

Он отметил, что финансовая эффективность контракта, где вознаграждение энергосервисной организации составляет 95% от экономии, вызывает сомнения.

Алла Чижова

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