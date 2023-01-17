Минтранс объявил экс-чиновника Росавиации новым главой МАК

Совета по авиации и использованию воздушного пространства назначил председателем Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого, с 2012 года занимавшего должность замглавы Росавиации. Татьяне Анодиной, возглавлявшей МАК с 1991 года, предложена должность почетного президента совета с правом совещательного голоса. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтранса, который есть в распоряжении «Ъ».

Сессия совета, на которой произошло назначение господина Сторчевого, прошла сегодня 17 января. В заседании участвовали представители всех государств-участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Помимо России, речь идет об Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Между тем в пресс-релизе на сайте МАК от 17 января сообщается, что комитет не обеспечивал работу совета, а обеспечение работы совета иными лицом, кроме МАК, соглашением о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства не предусмотрено.

«В связи со сложившейся ситуацией предлагаем вернуться в правовое поле Соглашения, прекратив продолжение нарушений Соглашения и дестабилизации работы образованных с соответствии с ним межгосударственных органов»,— говорится в сообщении МАК.

Ранее 17 января в пресс-службе МАК заявили РБК, что не располагают информацией и документальным ее подтверждением об отставке госпожи Анодиной.

Мария Федотова