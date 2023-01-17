Экс-начальнику дивеевской полиции снизили штраф за автоподставу с главой района

Дивеевский райсуд пересмотрел уголовное дело бывшего начальника межмуниципального отдела МВД «Дивеевский» Александра Сутина. Он обвинялся по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 33 ст. 167 УК РФ («Организация умышленного повреждения имущества»). В 2020 году его в особом порядке приговорили к судебному штрафу в размере 50 тыс. руб.

По материалам дела, в ноябре 2019 года подполковник МВД, конфликтуя с главой Дивеевского района Сергеем Кучиным и желая добиться его отставки, организовал умышленное ДТП машины со служебным автомобилем Toyota Camry под управлением чиновника. Полицейский рассчитывал на то, что чиновник управлял служебной иномаркой в нетрезвом виде, и медицинское освидетельствования главы районы приведет к его увольнению. Информацию о поездках главы Александр Сутину якобы предоставил местный депутат Трофим Петрухин. Изначально его также обвиняли в соучастии в автоподставе главы района, однако впоследствии суд прекратил уголовное преследование депутата. В результате организованного ДТП с другой машиной, когда на место прибыл инпектор ДПС, чиновник оказался трезв. Однако служебная машина оказалась помята, ущерб в МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» оценили в 17,4 тыс. руб.

Подполковник Сутин сначала признал вину в срежиссированной аварии, но затем обжаловал приговор со штрафом вплоть до кассационного суда в Саратове. Он доказал, что муниципальное учреждение получило страховку в 10,8 тыс руб. и ущерб от ДТП неправомерно признали существенным.

При повторном рассмотрении дела бывшему начальнику ОВД снизили штраф за автоподставу до 38 тыс. руб. При этом Дивеевский суд в пресс-релизе указал, что Александр Сутин на следствии сначала вину признавал, но потом повел себя неоднозначно. «В суде он цинично отрицал свою причастность к преступлению, в надежде избежать уголовного осуждения. Снова признавал вину и говорил о своем раскаянии, принося извинения потерпевшему, а осознав, что избежать ответственности за свои действия ему не удастся, снова отрицал вину»,– сообщили в суде.

Иван Сергеев