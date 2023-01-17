Осужденный за коррупцию курский преподаватель пробует возместить 114 миллионов рублей за отмененный приговор

Курский райсуд приступает к рассмотрению иска бывшего заведующего кафедрой Юго-Западного госуниверситета (ЮЗГУ) Сергея Сергеева о взыскании 114 млн руб. с Министерства финансов России в лице регионального управления федерального казначейства. Согласно картотеке дел, первое заседание назначено на 1 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Сергеев намерен возместить материальный вред и компенсировать моральный, причиненный уголовным преследованием и незаконным осуждением. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», больше двух лет назад в кассации ему удалось доказать, что его незаслуженно осудили за получение 115 взяток от студентов. После освобождения из колонии по решению вышестоящей инстанции его вновь лишили свободы, признав виновным в одном преступлении — в приготовлении к получению денег. За него Сергеев провел в колонии весьма внушительный срок — три года.

Преподаватель отрицает вину и настаивает на своей невиновности. В иске он указывает, что в связи с недоказанностью прокурором в суде 114 эпизодов преступной деятельности у него возникло право на реабилитацию. За более чем год первого рассмотрения уголовного дела Сергеев принял участие в 156 судебных заседаниях, параллельно работая, воспитывая несовершеннолетнего ребенка и ухаживая за беременной женой. После приговора официальные органы и СМИ распространили информацию о получении им 115 взяток. В результате отмены приговора органы власти не извинились перед Сергеевым и не опровергли сведения о преступлениях. Ущерб за каждый эпизод, по которому он был оправдан, оценен в 1 млн руб.

Исходя из фактического оправдания по 114 преступлениям, преподаватель отмечает низкий процент законности действий правоохранительных и судебных органов: «Механизм государственного обвинения сработал в пределах статистической погрешности, которая вызывает у меня сомнения в необходимости существования правоохранительных и судебных органов в том виде, в котором они представлены. Менее одного процента эффективности работы правоохранительных и судебных органов по делу, которое расследовалось и рассматривалось восемь лет, позволяет мне сделать вывод о необходимости создания прецедента».

Сергей Толмачев