В Кореновском районе открылся завод сухих строительных смесей

В станице Платнировской Кореновского района начал работать завод сухих строительных смесей компании «Полипласт-ЮГ», инвестиции в который составили 200 млн руб. Предприятие, построенное менее чем за год, должно полностью закрыть все потребности строительной отрасли в качественных смесях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Линия по производству сухих строительных смесей рассчитана на производство 5 тонн продукции в час. После выхода на проектную мощность показатель будет увеличен до 10 тонн. Новую лабораторию укомплектовали оборудованием. Оно позволяет провести исследования, необходимые для выпуска качественных материалов, способных заменить европейские аналоги.

«Сегодня важно, чтобы именно кубанские производители занимали освободившиеся ниши на рынке, в том числе в сфере строительных материалов. Эта продукция востребована как никогда. В этом году у нас большие планы по возведению школ и детсадов, поликлиник, спортивных комплексов, дорог. Для сохранения высоких темпов строительства нужно не допустить дефицита материалов»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Решение о строительстве нового завода было принято в марте 2022 года, после посещения предприятия губернатором. Для этого Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставил льготные займы в сумме 150 млн руб. по программе «Проекты развития (краевое финансирование)» и «Бизнес оборот».

В холдинг «Полипласт» входят шесть химзаводов в разных регионах России, в том числе «Полипласт-ЮГ» в станице Платнировской. Предприятие является одним из крупнейших в ЮФО поставщиков высокотехнологичных добавок для бетона, растворов и цемента.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Полипласт-ЮГ» зарегистрировано в Краснодаре в 2002 году. Бенефициаром является Ильсур Шамсутдинов. В 2021 году выручка предприятия составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб.

Татьяна Ручкина

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