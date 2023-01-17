Собранные в Казани четыре вертолета «Ансат» передали Национальной службе санавиации

Собранные на Казанском вертолетом заводе четыре вертолета «Ансат» были переданы Национальной службе санавиации РФ. Об этом говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию «Ростех».

Всего эксплуатант получил уже 42 машины из 66 предусмотренных контрактом. Два вертолета из новой партии отправятся в Екатеринбург.

«Легкие вертолеты востребованы в условиях плотной городской застройки, при необходимости совершения посадки на трассу, а также в горной местности — «Ансат» сертифицирован для эксплуатации в высокогорье», — уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"