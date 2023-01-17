«Коктейль Молотова» долетел до суда

Советский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге районного военного комиссариата в областном центре. По версии обвинения, в мае прошлого года мужчина бросил «коктейль Молотова» в окно военкомата и скрылся. Позже он был задержан полицейскими. Признает ли волгоградец вину, неизвестно. Его защита дело не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Сердюк (в центре)

Фото: Центральный районный суд Волгограда Денис Сердюк (в центре)

Фото: Центральный районный суд Волгограда

В Советском районном суде Волгограда началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя областного центра 30-летнего Дениса Сердюка. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Уголовное дело поступило в районный суд еще 11 ноября 2022 года, но заседания несколько раз откладывались. По версии обвинения, в ночь на 15 мая прошлого года Денис Сердюк изготовил несколько «коктейлей Молотова» и бросил их через окно в подсобку военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам на улице Криворожской.

Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, составила 16 кв. м. Об утрате каких-либо значимых документов правоохранительные органы не сообщали.

На месте происшествия полицейские нашли стеклянную бутылку из-под зажигательной смеси и пустую пластиковую бутылку, в которой, предположительно, было горючее вещество. Сам Денис Сердюк скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решение о заключении Дениса Сердюка под стражу Центральный районный суд Волгограда принял 26 мая 2022 года, позже мера пресечения продлевалась.

Из социальных сетей известно, что Денис Сердюк с 2011 по 2012 год служил в воздушно-десантных войсках в Новороссийске, некоторое время занимался рекламной деятельностью, воспитывает несовершеннолетнего сына.

Признает ли Денис Сердюк вину во вменяемых ему преступлениях, неизвестно, его адвокат Алексей Богачев от комментариев воздержался. Если вина волгоградца будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В последнее время в Волгоградской области произошло еще два поджога зданий госорганов. В ночь на 26 сентября 35-летний блогер из Урюпинска Михаил Филатов подъехал на отечественном автомобиле к зданию военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского районов. На видеозаписи с камер наблюдения, появившейся в Telegram-каналах, видно, как он припарковал машину вплотную к дверям военкомата и поджег ее. А затем закидал здание бутылками с зажигательной смесью.

Чуть раньше, 23 сентября, в Камышине Волгоградской области было подожжено здание городской администрации. Местные власти сообщили, что также рано утром неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. «В результате зданию причинен незначительный ущерб»,— отметили в камышинской администрации. По подозрению в поджоге задержан 37-летний Павел Магаляс. Решением Центрального районного суда Волгограда он арестован.

Уголовные дела возбуждены об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. Информации о них в картотеках районных судов пока нет, правоохранительные органы о завершении расследований не сообщали.

Сергей Петунин, Саратов