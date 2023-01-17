Акция «Кешбэк за оплату электроэнергии картой «Мир» продолжается

АО «НЭСК» напоминает своим клиентам, что оплата за электроэнергию может быть выгодной. Пользователи личного кабинета на сайте компании и мобильного приложения НЭСК, имеют возможность получить кешбэк в размере 1% от суммы платежа, совершенной по карте «Мир» в рамках акции, проводимой АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир»), при поддержке АО «НЭСК».



Участником акции до 28 февраля 2023 г. может стать любой держатель карты «Мир», выполнивший следующие условия:

регистрацию карты «Мир» на сайте www.privetmir.ru в категории «ЖКХ», нажав на кнопку «Активировать» и заполнив необходимые поля;

в категории «ЖКХ», нажав на кнопку «Активировать» и заполнив необходимые поля; оплативший зарегистрированной картой «Мир» электроэнергию с помощью личного кабинета АО «НЭСК» и мобильного приложения НЭСК (в AppStore, GooglePlay и AppGallery) в период проведения акции.

При соблюдении всех перечисленных условий потребитель получит возврат в виде 1% от оплаченной суммы на счет банковской карты «Мир», с которой была проведена оплата.

Подробная информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения размещена на сайте www.nesk.ru в разделе АКЦИИ — «Кешбэк за оплату электроэнергии картой «Мир».

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АО "НЭСК"