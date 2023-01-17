В Кургане суд признал незаконным строительство многоэтажки из-за нарушений в проекте

Суд признал незаконным разрешение на строительства многоэтажного дома по № 111-б по ул. К. Мяготина в Кургане из-за нарушений в проектной документации. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Решение суда вступило в законную силу.

Установлено, что застройщик и проектная организация допустили грубые нарушения при разработке документации на возведение дома. В целях защиты прав граждан прокурор направил в суд иск с целью запретить строительство многоэтажки. Суд признал незаконными разрешение на строительство дома, проектную документацию и положительное заключение негосударственной экспертизы в отношении нее.

Возведением 12-этажного дома на 70 квартир по улице К. Мяготина, 111-б занималось АО «Специализированный застройщик "Сибирский газовик"». Весной 2022 года из-за нарушений при строительстве объекта возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. По версии следствия, при возведении многоэтажки в ближайших домах возникли опасные для жизни дефекты в несущих и ограждающих конструкциях. Работники департамента в ходе проверки эти факты не выявили и не приняли мер к устранению нарушений.