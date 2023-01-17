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Для выселения жильцов из дома в Кривошлыковском, 4 прибыли представители райадминистрации

К жильцам аварийного дома в пер. Кривошлыковском, 4 пришли представители районной администрации, которые настаивают на сдаче ключей от квартир жильцами, сообщает 161.RU.

По данным новостного портала, сотрудники райадминистрации опечатывают выкупленные квартиры, ими вызван сварщик, чтобы перекрыть входы в эти помещения. Однако покинуть аварийный дом готовы не все жильцы .

В конце прошлой недели обитателям дома доставили исполнительные листы о выселении, хотя часть собственников квартир до сих пор не получила положенные выплаты за жилье.

Напомним, что ранее ситуацию с аварийной пятиэтажкой держал на контроле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Депутат гордумы Наталья Оськина на своей странице в социальной сети «Вконтакте» потребовала отставки главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в связи с ситуацией в пер. Кривошлыковском, 4.

Анастасия Назарова

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