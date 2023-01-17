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Почетный знак «Житель осажденного Сталинграда» планируют вручить 3,5 тыс. гражданам

Сегодня учрежденный в прошлом году почетный знак «Житель осажденного Сталинграда» получили 203 жителя Краснооктябрьского района Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Такие же церемонии проводятся во всех муниципальных образованиях региона, где проживают граждане, обладающие этим статусом. К юбилею Сталинградской битвы они получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

Знак планируется вручить 3,5 тыс. жителям, находившимся в охваченном боями городе с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года.

Правовой статус «Житель осажденного Сталинграда» был закреплен 26 мая прошлого года законом Волгоградской области.

Марина Ковалева

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