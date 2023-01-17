В 2023 году в 15 малонаселенных пунктов Кубани проведут интернет за 130 млн рублей

В 2023 году 15 малонаселенных пунктов Краснодарского края, за которые жители голосовали в 2021 году, обеспечат мобильной связью и Интернетом. На эти цели выделено более 130 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Подключение хуторов и поселков будет проходить по программе «Устранение цифрового неравенства». На ее реализацию средства выделили из федерального бюджета в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

В 2021 году среди жителей края провели голосование, по итогам которого составили перечень из 25 населенных пунктов, остро нуждающихся в интернете. В десяти из них он уже появился в 2022 году.

«Стабильный интернет — необходимая составляющая жизни современного человека, это комфорт и доступность цифровых сервисов, которых с каждым годом становится все больше»,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Татьяна Ручкина

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