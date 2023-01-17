В 2023 году в Самаре создано новое территориальное управление Росрыболовства — Волго-Камское территориальное управление. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Контроль нового территориального органа Росрыболовства распространяется на все 12 регионов, относившиеся к ранее существовавшему Средневолжскому территориальному управлению Росрыболовства, управление которого также находилось в Самаре. Это Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Башкирия, Татарстан и Чувашия. К Волго-Камскому территориальному управлению теперь закреплена и Саратовская область, ранее относившаяся к Волго-Каспийскому управлению.

Руководителем Волго-Камского территориального управления Росрыболовства назначен Вадим Ткачев, ранее занимавший должность руководителя Средневолжского территориального управления.

Андрей Сазонов