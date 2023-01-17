В Челябинской области арестованы два экс-сотрудника ГИБДД по делу о взятках

Следственные органы Челябинской области предъявили двум бывшим инспекторам ГИБДД Сосновского района обвинение в получении взяток от пьяных водителей (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2022 году инспекторы Госавтоинспекции Сосновского района получили взятки в общей сумме 50 тыс. руб. от двух местных жителей, задержанных за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. За деньги сотрудники ГИБДД не стали составлять административные протоколы.

Преступление выявлено сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Они занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. «Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. В ГУ МВД области неоднократно заявляли, что сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в органах внутренних дел»,– прокомментировала пресс-служба регионального полицейского главка.