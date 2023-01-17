Иван Черенчиков возглавил «Амкар-2»

Новым главным тренером команды «Амкар-2» стал Иван Черенчиков. Он сменил на этом посту Дмитрия Белорукова, который в конце декабря возглавил «Динамо» из Санкт-Петербурга. Как отмечается в сообщении пресс-службы клуба, специалист впервые в тренерской карьере становится во главе команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК "Звезда" Фото: ФК "Звезда"

Иван Черенчиков отыграл в пермском «Амкаре» 15 сезонов как футболист. Провел за клуб более 250 матчей в российской премьер-лиге. После того как завершил карьеру футболиста, вошел в тренерский штаб основной возрожденной команды «Амкар Пермь».

По словам президента ФК «Амкар Пермь» Валерия Чупракова, Черенчиков является отличным кандидатом для выполнения задач в «молодежке».

«Амкар-2» выступает в III дивизионе чемпионата России среди команд Поволжья, Урала и Сибири.