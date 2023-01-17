Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие развлечения и сервис доступны туристам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Soldon Фото: Rodrigo Soldon

Кампус-ду-Жордау называют бразильской Швейцарией, и тут правда все это есть — фондю, дома в стиле фахверк, конечно, горы и прочие радости. Рестораны называются «Маттерхорн», торговые пассажи — «Женева», а на улицах разливают глинтвейн. Что же тут удивительного?

В Бразилии исторически большие немецкие сообщества, почему бы и не швейцарские? А дело в том, что никаких исторических связей тут нет. Основан город был в 1874 году, а главным зимним местом отдыха и строительства дач в 1950-х стала бразильская Швейцария, благодаря той самой маркетинговой стратегии. Основана она на его поздней архитектуре и более холодном климате, чем в среднем по Бразилии. Поэтому зимой тут пик сезона, только надо учитывать, что зима — это наше лето. Хотя Porsche, и не только Cayenne, но и куда меньше подходящие для гор 911-е, тут ездят круглый год. А туристки сплошь в Chanel и Gucci. Для них и предназначены люксовые отели, которых тут невиданная концентрация.

Цена в $1 тыс. и больше за номер за ночь решительно никого не смущает. Конкуренция большая, но лично мне больше всего понравился Hotel Ort. Тут хороший интерьерный дизайн сочетается с отличной кухней. И фору флагманскому ресторану отеля Kuche с его современными версиями классики даст местная пиццерия Opa — одна из лучших пицц в моей жизни, а я их пробовала немало.

Прибавьте к этому времени неплохой спа, хорошее расположение — и, главное, что детей можно сдать утром в детский клуб и забрать вечером после ужина, а они довольные вам расскажут, как играли, ходили на ферму и смотрели в кинотеатре отеля полнометражный мультфильм — и вы получите отличный отель для отдыха всей семьей.