Власти Перми увеличили призовой фонд Пермского марафона

В этом году призовой фонд Пермского марафона увеличат в два раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

«Принял решение, что в юбилейный для Перми год награда за первое место будет увеличена в два раза,— написал глава Перми.— Победители на марафонской дистанции среди мужчин и женщин могут получить по 1 млн руб., а не по 500 тыс., как в прошлые годы. Для этого нужно будет показать определенный результат, чтобы улучшить статистику марафона, и, возможно, поставить рекорд трассы. Коллеги из комитета по физической культуре и спорту совместно с федерацией легкой атлетики сейчас определяют этот временной показатель. Но в любом случае победители получат весомые денежные призы. Уверен, что конкуренция за победу будет серьезной, а зрители смогут увидеть по-настоящему зрелищный финиш».

Пермский марафон состоится 2–3 сентября. В этом году в рамках марафона впервые пройдет Кубок России по полумарафону. По словам главы Перми, это позволит привлечь на полумарафонскую дистанцию больше знаменитых спортсменов и добавить событию зрелищности и престижа. Регистрация на Пермский марафон началась вчера, уже куплено почти 400 слотов.

Пермский международный марафон — популярное спортивное мероприятие. Марафон впервые состоялся в 2017 году по инициативе экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, и до 2021 года проходил ежегодно. В 2021 году мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. В 2022 году марафон прошел в обычном режиме.