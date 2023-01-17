Банк «Центр-инвест» присоединился к программе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

«Зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП позволяет предпринимателям получить кредит при нехватке залога. Корпорация выступает гарантом для банка, что до 50% обязательств заемщика по кредиту будут выполнены в случае неисполнения предпринимателем обязательств перед банком.

«Банк „Центр-инвест“ активно участвует во всех программах льготного финансирования субъектов МСБ, привлекая в регион лучшие условия для поддержки и развития предпринимательства. Новая программа „зонтичного“ поручительства расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей Юга России», — комментирует председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

«Зонтичные» поручительства — это эффективный и востребованный инструмент, который не просто помогает малым и средним предприятиям получать заемное финансирование на выгодных условиях, но и делает его доступным тем компаниям, которые ранее в принципе не имели возможности получить кредиты. Беря на себя риски перед банком, мы, с одной стороны, даем ему уверенность возврата выданных средств, с другой — представляем возможность бизнесу полноценно функционировать и развиваться, даже несмотря на санкционное давление и связанные с ним трудности», — сказал Александр Исаевич. Он подчеркнул, что сегодня «зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогают малому и среднему бизнесу получить доступ к кредитному финансированию и вместе с тем дают им возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен в 2021 году по поручению Президента РФ и реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Зонтичный» механизм — это упрощенный способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту.

Корпорация предоставляет поручительство на сумму до 50% от объема кредита на срок до 180 месяцев. Его максимальная сумма составляет 1 млрд рублей. Обеспечение выдается в «одном окне» банка в момент получения кредита.

Банк «Центр-инвест» занимает лидирующие позиции в России в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса, модернизации предприятий, развитии женского, молодежного и социального предпринимательства. Индивидуальный подход, прозрачные условия кредитования и эффективные устойчивые практики управления рисками позволяют банку сохранять высокое качество кредитного портфеля и поддерживать низкий уровень просроченной задолженности клиентов — почти в 2 раза ниже, чем в среднем в стране.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития.

ПАО КБ «Центр-инвест»