18-летний житель Краснодара выпал с балкона многоэтажки и погиб

18-летний краснодарец выпал с балкона одной из многоэтажек в Пашковском микрорайоне и погиб. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла вечером 16 января на территории ЖК «Империал». На земле прохожие нашли тело молодого человека. Они вызвали на место скорую помощь, однако медики констатировали смерть парня.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный случай произошел в Краснодаре 12 января. При падении из окна многоэтажки на улице Московской погиб 41-летний мужчина.

Татьяна Ручкина

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