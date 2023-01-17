Изменен режим работы речной переправы «Самара — Рождествено»

С 11 января 2023 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Рождествено». Режим работы судов продлен до восьми вечера, сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Суда на воздушной подушке начинают ходить в 06:00 (MSK+1) из Рождествено и в 05:45 (MSK+1) из Самары. Движение заканчивается в 20:00 (MSK+1) из Самары и в 20:15 (MSK+1) из Рождествено. В 10:00 (MSK+1) и в 15:00 (MSK+1) осуществляется заход на Проран.

Стоимость проезда в одну сторону составляет 86 руб.